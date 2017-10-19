Оранжевый уровень опасности объявили в Пекине из-за сильного тумана

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Пекин, 19 октября. Из-за густого тумана и низкой видимости в столице КНР объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба метеорологического управления Пекина.

Ведомство отмечает, что в некоторых районах китайской столицы видимость не превышает 200 метров. Городская администрация призывает жителей Пекина проявлять осторожность на дорогах. Транспортным компаниям, аэропортам и железнодорожным компаниям предписано повысить меры безопасности.

Оранжевый уровень опасности будет сохраняться все утро четверга, позже действие предупреждения может быть продлено, отмечает метеорологическая служба Пекина.

Напомним, в начале октября желтый уровень опасности объявили власти Москвы. Предупреждение было объявлено из-за сильного тумана и осадков, сообщает Газета.ru.