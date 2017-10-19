«Девушкой-мажором» назвали в МВД Украины виновницу ДТП с 6 погибшими в Харькове

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Харьков, 19 октября. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что за рулем автомобиля, протаранившего толпу в Харькове, находилась «девушка-мажор». По словам украинского чиновника, автомобиль Lexus, которым управляла девушка, принадлежит ее отцу.

Как сообщает Геращенко, управлявшая автомобилем девушка проехала на запрещающий сигнал светофора, после чего врезалась в Volkswagen Touareg. В результате Lexus выбросило на тротуар на улице Сумской, где в тот момент находилось большое количество пешеходов.

Напомним, ранее стало известно, что жертвами ДТП на пересечении улицы Сумской и Бурсацкого спуска стали шесть пешеходов. Еще пятеро в состоянии различной степени тяжести оказались в больницах.

«Водитель Lexus будет сегодня же задержана в порядке ст. 208 УПК на трое суток. Дальше суд определит меру пресечения для неё на момент проведения следствия, — пишет Геращенко. — Задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы».

Как отметил советник министра, следователи намерены также выяснить, при каких обстоятельствах девушка-мажор получила водительские права.