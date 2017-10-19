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Колледж загорелся в Красноярске, эвакуированы 450 человек
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    Колледж загорелся в Красноярске, эвакуированы 450 человек

    6:37  19 Октября 2017
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    Колледж загорелся в Красноярске, эвакуированы 450 человек

    Красноярск, 19 октября. Спасатели эвакуировали из здания колледжа предпринимательства в Красноярске 450 человек во время вспыхнувшего пожара.

    Как рассказали в управлении МЧС по Красноярскому краю, утром в четверг в здании учебного заведения произошло возгорание. В Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства была проведена эвакуация. Из строения вывели 450 человек. 150 из них являются сотрудниками колледжа, остальные – студенты.

    К тушению пожара были привлечены 36 пожарных, а также 12 единиц техники. 

    Как ранее писала Газета.ru, накануне хабаровские пожарные спасли из горящего барака восемь человек. 

    Колледж загорелся в Красноярске, эвакуированы 450 человек

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #красноярск #колледж
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