Турист из России утонул на острове Пхукет в Таиланде

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Пхукет

Бангкок, 19 октября. Во время купания у острова Пхукет в Таиланде утонул российский турист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ.

Как стало известно, происшествие имело место быть на пляже Карон в среду. 53-летнего мужчину вытащили из воды в бессознательном состоянии работники пляжа, однако несмотря на все попытки спасти его не удалось.

По уточненным данным, россиянин купался в запрещенном месте, несмотря на все предупреждения. К слову, буквально на днях, а именно 15 октября здесь утонул еще один российский турист.

