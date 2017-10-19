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Происшествия
Турист из России утонул на острове Пхукет в Таиланде
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    Турист из России утонул на острове Пхукет в Таиланде

    6:33  19 Октября 2017
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    Пхукет Турист из России утонул на острове Пхукет в Таиланде

    Бангкок, 19 октября. Во время купания у острова Пхукет в Таиланде утонул российский турист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ. 

    Как стало известно, происшествие имело место быть на пляже Карон в среду. 53-летнего мужчину вытащили из воды в бессознательном состоянии работники пляжа, однако несмотря на все попытки спасти его не удалось.

    По уточненным данным, россиянин купался в запрещенном месте, несмотря на все предупреждения. К слову, буквально на днях, а именно 15 октября здесь утонул еще один российский турист.
     

    Автор: Константин Терехов
    #таиланд #пхукет #утопление
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