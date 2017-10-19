Новосибирский экс-губернатор Юрченко признан виновным в превышении полномочий

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Новосибирск, 19 октября. Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Юрченко превысил свои полномочия в 2010 году, дав письменные указания директору принадлежащей области компании «ГазТрансКом» отменить открытый аукцион на продажу земельного участка и вместо этого заключить договор с конкретной компанией. Обвинение считает, что в результате действий бывшего губернатора, компании был причинен вред в виде 14 млн рублей недополученного дохода.

Напомним, Василий Юрченко был отправлен в отставку с поста губернатора Новосибирской области «в связи с утратой доверия» в марте 2014 года. Следствие в отношении чиновника было завершено в конце 2015 года.