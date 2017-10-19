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Политика
Российский сенатор назвал Майдан «симптомом злокачественной болезни»
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    Российский сенатор назвал Майдан «симптомом злокачественной болезни»

    6:39  19 Октября 2017
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    Российский сенатор назвал Майдан «симптомом злокачественной болезни»

    Москва, 19 октября. Сенатор Олег Морозов заявил, что антиправительственные акции в Киеве будут иметь для Украины гораздо более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

    «Я не считаю, что это Майдан-3, мне не кажется, что это закончится немедленными потрясениями для киевского режима… Но в современной Украине не осталось ни намека на то, что можно легитимным, законным путем передавать власть», — подчеркнул Морозов в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    По его словам, даже нынешний президент Украины Петр Порошенко, похоже, не знает, как передать власть, когда срок его полномочий истечет.

    «Майдан — это симптом злокачественной болезни. Этот Майдан, возможно, закончится зачисткой, но лозунг, который появится, известен из Средневековья: Майдан закончился. Да здравствует Майдан!» — сказал Морозов.

    Российский сенатор назвал Майдан «симптомом злокачественной болезни»

    Напомним, начиная с 17 октября под стенами Верховной рады в Киеве проходят массовые акции, участники которых — националисты, экс-бойцы АТО — требуют выполнения ряда условий, в том числе создания антикоррупционного суда. «Идейным вдохновителем» акции выступил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #майдан #олегморозов
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