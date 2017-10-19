Трюхан не нашел «руки Кремля» в «Майдане Саакашвили»: Чисто украинская проблема

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Москва, 19 октября. Украинский общественник Вадим Трюхан назвал происходящие в Киеве беспорядки внутренней украинской проблемой, где не надо искать «руку Кремля». Такое заявление он сделал, комментируя продолжающийся в центре Киева «Майдан Саакашвили»

«Здесь бы я не искал «руку Кремля». Это чисто внутренняя украинская проблема. Тут четко видно, что идет речь о довольно хаотических процессах внутри политической элиты Украины», — заявил председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Вадим Трюхан в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал митинги у стен Верховной рады — последним предупреждением президенту Петру Порошенко.

«Если они поймут, что это последнее предупреждение, то все будет хорошо, если нет, то будет беда», — резюмировал Трюхан.

Добавим, что в среду руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов обвинил бывшего грузинского президента и экс-главы администрации Одесской области Михаила Саакашвили в намерении захватить власть на Украине.