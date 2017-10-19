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Украина
Трюхан не нашел «руки Кремля» в «Майдане Саакашвили»: Чисто украинская проблема
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    Трюхан не нашел «руки Кремля» в «Майдане Саакашвили»: Чисто украинская проблема

    6:20  19 Октября 2017
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    В происходящем в Киеве я бы не искал «руку Кремля» — общественник

    Москва, 19 октября. Украинский общественник Вадим Трюхан назвал происходящие в Киеве беспорядки внутренней украинской проблемой, где не надо искать «руку Кремля». Такое заявление он сделал, комментируя продолжающийся в центре Киева «Майдан Саакашвили»

    «Здесь бы я не искал «руку Кремля». Это чисто внутренняя украинская проблема. Тут четко видно, что идет речь о довольно хаотических процессах внутри политической элиты Украины», — заявил председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» в эфире телеканала «Россия 1».

    Кроме того, Вадим Трюхан в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал митинги у стен Верховной рады  — последним предупреждением президенту Петру Порошенко.

    «Если они поймут, что это последнее предупреждение, то все будет хорошо, если нет, то будет беда», — резюмировал Трюхан.

    Добавим, что в среду руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов обвинил бывшего грузинского президента и экс-главы администрации Одесской области Михаила Саакашвили в намерении захватить власть на Украине.

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #киев #украина #вадим трюхан
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