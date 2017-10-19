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Весь мир
Сирия: СМИ рассказали, как подготовленный США «бедуинский спецназ» перешел на сторону ИГИЛ
Весь мир
Сирия: СМИ рассказали, как подготовленный США «бедуинский спецназ» перешел на сторону ИГИЛ
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    Сирия: СМИ рассказали, как подготовленный США «бедуинский спецназ» перешел на сторону ИГИЛ

    6:15  19 Октября 2017
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    Сирия: СМИ рассказали, как подготовленный США «бедуинский спецназ» перешел на сторону ИГИЛ

    Москва, 19 октября. США подготовили «бедуинский спецназ» для противостояния иранскому влиянию в Ираке, но спустя несколько лет эти подразделения перешли на сторону террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). ОБ этом сообщает «Русская весна».

    По данным издания, американские специалисты подготовили мобильные группы бедуинов, оснащенные пикапами и вооруженными тяжелыми пулеметами. Подразделения способны перемещаться на большие расстояния и устраивать диверсии в тылу противника. Позже часть бедуинских племен, которые контролировали эти группы, перешли на сторону ИГИЛ, за что кланы получили контроль над частью нефтяных месторождений и контрабандными путями в Сирии.

    Напомним, ранее стало известно о полном переходе иракской провинции Киркук под контроль правительственный войск. Часть подразделений курдского ополчения пешмерга оказало сопротивление армии Ирака, в результате столкновений погибли 10 ополченцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #игил
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