Последнее предупреждение для Порошенко: Трюхан прокомментировал беспорядки в Киеве

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Москва, 19 октября. Украинский общественник Вадим Трюхан назвал происходящие в Киеве акции протеста Рубиконом. По его мнению, акции и связанные с ними беспорядки, продолжающиеся в столице Украины, следует рассматривать как «последнее предупреждение для Порошенко».

«Это последнее предупреждение власти, причем не только президенту, но и всем, кто взял на себя обязательства во время выборов. Сейчас это Рубикон. Если они поймут, что это последнее предупреждение, то все будет хорошо, если нет, то будет беда», — заявил Трюхан в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Напомним, что накануне вечером спецназ в Киеве предпринял попытку штурма лагеря митингующих у здания Верховной рады, хотя до этого власти не собирались применять силу.

По сообщениям с места событий, потасовки протестующих с правоохранителями начались после того, как силовики попытались отнять щиты у участников акции протеста, на что в ответ в спецназ полетели камни.

Также добавим, что в среду председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов объяснил причину отказа президента Украины встретиться с представителями протестующих.

Как оказалось, все дело в том, что Порошенко был готов встретиться лишь с тремя парламентариями, которые представляют интересы участников акции протеста у здания Верховной рады.

