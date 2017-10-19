Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: властям Сирии сдались 30 боевиков
Украина
Последнее предупреждение для Порошенко: Трюхан прокомментировал беспорядки в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Последнее предупреждение для Порошенко: Трюхан прокомментировал беспорядки в Киеве

    6:08  19 Октября 2017
    35

    Украинский общественник назвал происходящее в Киеве Рубиконом

    Москва, 19 октября. Украинский общественник Вадим Трюхан назвал происходящие в Киеве акции протеста Рубиконом. По его мнению, акции и связанные с ними беспорядки, продолжающиеся в столице Украины, следует рассматривать как «последнее предупреждение для Порошенко».

    «Это последнее предупреждение власти, причем не только президенту, но и всем, кто взял на себя обязательства во время выборов. Сейчас это Рубикон. Если они поймут, что это последнее предупреждение, то все будет хорошо, если нет, то будет беда», — заявил Трюхан в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Напомним, что накануне вечером спецназ в Киеве предпринял попытку штурма лагеря митингующих у здания Верховной рады, хотя до этого власти не собирались применять силу.

    По сообщениям с места событий, потасовки протестующих с правоохранителями начались после того, как силовики попытались отнять щиты у участников акции протеста, на что в ответ в спецназ полетели камни. 

    Также добавим, что в среду председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов объяснил причину отказа президента Украины встретиться с представителями протестующих.

    Как оказалось, все дело в том, что Порошенко был готов встретиться лишь с тремя парламентариями, которые представляют интересы участников акции протеста у здания Верховной рады.
     

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #киев #украина #вадим трюхан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        125
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        66
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        120
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        922