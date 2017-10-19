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Сирия: Генсек ООН поручил активизировать подготовку нового раунда переговоров в Женеве
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    Сирия: Генсек ООН поручил активизировать подготовку нового раунда переговоров в Женеве

    6:04  19 Октября 2017
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    Сирия: Генсек ООН поручил активизировать подготовку нового раунда переговоров в Женеве

    Нью-Йорк, 19 октября. Генсек ООН Антониу Гутерриш поручил спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре активизировать работу по организации нового раунда переговоров между оппозицией и Дамаском. Об этом сообщил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик отметил, что генсек ООН продолжает отслеживать ситуацию в сирийском городе Ракка, где продолжается операция против боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) и призывает все стороны обеспечить безопасность мирным жителям.

    Представитель генсека напомнил о необходимости срочно возобновить политический процесс в Сирии и подчеркнул, что Гутерриш уже дал соответствующее распоряжение своему спецпосланнику.   

    «Генеральный секретарь поручил своему специальному посланнику Стаффану де Мистуре проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами и активизировать усилия по созыву следующего раунда межсирийских переговоров на основе Женевского коммюнике и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2254 (2015)», — заявил Стефан Дюжаррик.

    Напомним, ранее переход от зон деэскалации к «более устойчивому политическому урегулированию» в Сирии обсудил с де Мистурой глава Минобороны России Сергей Шойгу. Спецпредставитель ООН по САР назвал встречу «очень своевременной и важной возможностью».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #оон #переговоры #де мистура #женева #гутерриш
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