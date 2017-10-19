Авиачасть ВКС РФ в Хабаровском крае получила на вооружение новые Су-34

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Хабаровск, 19 октября. Авиачасть ВКС РФ в Хабаровском крае получила на вооружение партию новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как сообщает РИА Новости, летчики получили новую технику на заводе в Новосибирске и совершили перелет в пункт постоянной дислокации, преодолев расстояние более 4 тысяч километров.

Как отмечается, во время перелета были отработаны задачи по полетам в паре и в составе авиационного звена, а также совершена посадка в Забайкальском крае. В ближайшее время новые Су-34 будут задействованы в учениях.

Добавим, что истребители-бомбардировщики произведены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Су-34 поставляются в рамках гособоронзаказа-2017, предыдущая партия прибыла в мае.