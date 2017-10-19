Надувной жилой модуль отправят к Луне американцы

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Вашингтон, 19 октября. К 2022 году на орбите Луны появится так называемая «надувная» орбитальная станция – реализовать проект берутся две американские компании.

Как сообщают специализированные СМИ, устройство будет представлять собой конструкцию длиной почти 14 метров и диаметром почти семь метров, в котором смогут размещаться шесть космонавтов.

По планам, устройство на окололунную орбиту доставит ракета-носитель Vulcan 562. К слову, для этого понадобится всего лишь один запуск ракеты. Известно, что модуль B330 в три раза меньше Международной космической станции.

По планам авторов амбициозного проекта, первый пробный запуск «надувной» космической станции запланирован на 2019 год. В случае если все пройдет нормально, работы в направлении будут продолжены, - сообщает Газета.ru.