Спецназ поднят по тревоге в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 19 октября. Бойцы подразделений специального назначения подняты по тревоге в Ростовской области, спецназовцы выдвинулись на тактико-специальное учение на полигон «Кдамовский». Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы Южного федерального округа (ЮФО) Вадима Астафьева сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бойцы прошли маршем 100 км по пересеченной местности. Спецназовцы отработали противодиверсионные действия в условиях радиоподавления средств условного противника в режиме полного радиомолчания. Часть пути военнослужащие проделали, отрабатывая нормативы биологической и химической защиты на «зараженных» участках. По пути движения колонн военной техники командиры группы спецназа производили разведку на бронеавтомобилях «Тайфун-К» и «Тигр».

В течение ближайших пяти дней военнослужащие будут отрабатывать поисково-спасательные мероприятия, искать базы условного противника на полигоне «Кадамовский» и передавать координаты целей на пункт управления авиации. Также спецназовцы освободят заложников, уничтожат условные незаконные вооруженные формирования и ликвидируют их базы. Особое внимание на учениях обратят на умение устраивать засады и налеты, маскироваться, вести наблюдение и поддерживать связь с командованием в тылу противника и в условиях интенсивного боя.

Всего в учении задействованы 250 военнослужащих и 50 единиц техники.