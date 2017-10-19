Российский Дальний Восток привлек около $55 млрд инвестиций — министр

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Сочи, 19 октября. На российский Дальний Восток в течение последних трех лет было привлечено инвестиций на 55 миллиардов долларов.

Об этом рассказал на Фестивале молодежи в Сочи министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который уточнил, что в том числе было привлечено $5 млрд из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это большие деньги для любого региона мира, и такие инвестиции невозможно реализовать одномоментно, за один день. Они будут реализовываться до 2025 года», — пояснил Галушка.

Как сообщает РИА Новости, по мнению министра, привлечение такого большого объема денежных средств стало возможным благодаря тем льготам и преференциям, которые действуют на Дальнем Востоке.

