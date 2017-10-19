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Российский Дальний Восток привлек около $55 млрд инвестиций — министр
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    Российский Дальний Восток привлек около $55 млрд инвестиций — министр

    5:05  19 Октября 2017
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    Российский Дальний Восток привлек около $55 млрд инвестиций — министр

    Сочи, 19 октября. На российский Дальний Восток в течение последних трех лет было привлечено инвестиций на 55 миллиардов долларов.

    Об этом рассказал на Фестивале молодежи в Сочи министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который уточнил, что в том числе было привлечено $5 млрд из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

    «Это большие деньги для любого региона мира, и такие инвестиции невозможно реализовать одномоментно, за один день. Они будут реализовываться до 2025 года», — пояснил Галушка.

    Как сообщает РИА Новости, по мнению министра, привлечение такого большого объема денежных средств стало возможным благодаря тем льготам и преференциям, которые действуют на Дальнем Востоке.
     

    Автор: Константин Терехов
    #александр галушка #инвестиции #дальний восток
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