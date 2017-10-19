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Из-за утечки угарного газа в школе в Майами пострадали 14 человек
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    Из-за утечки угарного газа в школе в Майами пострадали 14 человек

    4:44  19 Октября 2017
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    Из-за утечки угарного газа в школе в Майами пострадали 14 человек

    Вашингтон, 19 октября. В одной из школ Майами произошла утечка угарного газа, пострадали 14 человек. Об этом со ссылкой на пожарно-спасательный департамент округа Майами-Дейд сообщает ABC News.

    В результате утечки угарного газа госпитализированы 14 человек. По данным издания, все пострадавшие работали в школе, несовершеннолетних среди них нет.

    В настоящее время эвакуированы школьная столовая и прилегающие к ней территории. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пожарно-спасательный департамент округа Майами-Дейд.

    Напомним, ранее стало известно о гибели в Майами 8-летней девочки. Ребенок упал с верхней палубы круизного лайнера, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #пострадавшие #школа #угарныйгаз #утечка
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