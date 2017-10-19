Сенат США допросил экс-менеджера штаба Трампа по делу о «российском вмешательстве»

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Вашингтон, 19 октября. Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа ответил на вопросы парламентариев по делу о якобы «вмешательстве» России в ход выборов в США.

Как сообщает RT, Кори Левандовски допросили в Комитете по разведке американского сената, при этом каких-либо деталей о характере задаваемых вопросов не приводится. Известно лишь, что допрос длился три часа.

Напомним, что дело о так называемом вмешательстве России в ход выборов в США расследуется в комитете сената по разведке и комитете в палате представителей, а также специальным прокурором министерства юстиции.