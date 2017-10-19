Ученые предупредили о начале на Земле «экологического Армагеддона»

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Берлин, 19 октября. Международная группа ученых из Германии, Голландии и Великобритании заявила о начале на Земле «экологического Армагеддона».

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу светила науки пришли в результате исследований, в ходе которых стало понятно, что в ФРГ происходит сокращение на три четверти количества крылатых насекомых.

«Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет», — цитирует агентство профессора Дэйва Гулсона из университета Сассекса.

Как пояснили ученые, сокращение числа крылатых насекомых представляет очень серьезную угрозу для жизни на планете, так как существа играют важную роль в пищевой цепи и опылении растений.