Военные США в Нигере могли погибнуть от рук связанных с ИГИЛ боевиков

В Избранное

Вашингтон, 19 октября. Погибшие в начале месяца в Нигере четверо военнослужащих США могли стать жертвами связанной с террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) группировки. Об этом со ссылкой на Разведуправление Минобороны США сообщает ABC News.

Ведомство считает, что нападение на военнослужащих США могли устроить боевики группировки «ИГ1 в Сахарском регионе», которая в 2015 году принесла клятву верности главарю ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади.

Напомним, 4 октября совместный патруль военнослужащих армии США и вооруженных сил Нигера попал под обстрел в 200 км к северу от столицы африканской страны Никомея. В результате нападения погибли четыре солдата из США и пять военных из Нигера. Ранения получили еще два американских военнослужащих, сообщает Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.