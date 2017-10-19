Конгресс США обсудит проект введения санкций против Мьянмы за притеснение рохинджа

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Вашингтон, 19 октября. Несколько десятков американских конгрессменов подписались под предложением ввести против Мьянмы санкции за притеснение мусульманской народности рохинджа.

Как сообщает Reuters, письмо, в котором содержится предложение администрации американского президента, было направлено государственному секретарю Рексу Тиллерсону.

«Мы призываем сделать все возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран», — цитирует агентство фрагмент послания главе государственного департамента.

Так, американские парламентарии предлагают вернуть санкции Вашингтона, которые действовали в отношении военных властей Мьянмы, однако впоследствии были сняты, поскольку в США решили, что страна стала на путь демократии.

Как сообщает РИА Новости, правозащитные организации обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей мусульманской народности рохинджа. Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей.

