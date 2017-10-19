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Конгресс США обсудит проект введения санкций против Мьянмы за притеснение рохинджа
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    Конгресс США обсудит проект введения санкций против Мьянмы за притеснение рохинджа

    4:20  19 Октября 2017
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    Конгресс США обсудит проект введения санкций против Мьянмы за притеснение рохинджа

    Вашингтон, 19 октября. Несколько десятков американских конгрессменов подписались под предложением ввести против Мьянмы санкции за притеснение мусульманской народности рохинджа.

    Как сообщает Reuters, письмо, в котором содержится предложение администрации американского президента, было направлено государственному секретарю Рексу Тиллерсону.

    «Мы призываем сделать все возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран», — цитирует агентство фрагмент послания главе государственного департамента.

    Так, американские парламентарии предлагают вернуть санкции Вашингтона, которые действовали в отношении военных властей Мьянмы, однако впоследствии были сняты, поскольку в США решили, что страна стала на путь демократии.

    Как сообщает РИА Новости, правозащитные организации обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей мусульманской народности рохинджа. Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. 
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #мьянма #конресс #рохинджа
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