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Трамп опять потребовал от игроков НФЛ вставать во время исполнения гимна США
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    Трамп опять потребовал от игроков НФЛ вставать во время исполнения гимна США

    4:14  19 Октября 2017
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    Трамп опять потребовал от игроков НФЛ вставать во время исполнения гимна США

    Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп вновь обратился к игрокам Национальной футбольной лиги (НФЛ) с требование уважительно относится к гимну страны и вставать во время его исполнения. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

    «НФЛ, слишком много разговоров, слишком мало дело. Вставайте во время исполнения национального гимна», — написал американский президент.

    Напомним, что ранее ряд игроков НФЛ отказались вставать во время исполнения национального гимна, объяснив, что они таким образом протестуют против расизма.

    В ответ Трамп потребовал от НФЛ дисквалифицировать игрока, который первым отказался встать во время гимна. Кроме того, ранее Трамп потребовал от своего вице-президента Майка Пенса покинуть стадион, если футболисты откажутся проявлять уважение к национальному гимну.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #трамп #гимн #нфл #nfl #футбл
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