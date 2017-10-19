Трамп опять потребовал от игроков НФЛ вставать во время исполнения гимна США
Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп вновь обратился к игрокам Национальной футбольной лиги (НФЛ) с требование уважительно относится к гимну страны и вставать во время его исполнения. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
«НФЛ, слишком много разговоров, слишком мало дело. Вставайте во время исполнения национального гимна», — написал американский президент.
Напомним, что ранее ряд игроков НФЛ отказались вставать во время исполнения национального гимна, объяснив, что они таким образом протестуют против расизма.
В ответ Трамп потребовал от НФЛ дисквалифицировать игрока, который первым отказался встать во время гимна. Кроме того, ранее Трамп потребовал от своего вице-президента Майка Пенса покинуть стадион, если футболисты откажутся проявлять уважение к национальному гимну.
.@NFL: Too much talk, not enough action. Stand for the National Anthem.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017