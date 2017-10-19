Полиция сообщила о задержании мужчины, устроившего стрельбу в бизнес-парке в США

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Вашингтон, 19 октября. Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) сообщила о задержании мужчины, который предположительно устроил стрельбу с убитыми и ранеными в бизнес-парке Эммортон.

По данным полиции, задержали преступника сотрудники управления по контролю над оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия ATF.

«Представители ATF и соответствующие правоохранительные органы недавно задержали Принса в Делавэре», — говорится в размещенном в соцсети Twitter сообщении.

Напомним, инцидент со стрельбой в бизнес-парке произошел в минувшую среду. По версии полиции, работник учреждения Рэди Пирс застрелил трех и ранил двух человек. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Позже появилось сообщение, что подозреваемый устроил стрельбу в соседнем штате Делавэр. Там Пир ранил одного человека.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в шведском городе Треллеборг. В результате инцидента получили ранения четыре человека, сообщает Газета.ru.