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Легкомоторный самолет во Флориде приземлился на шоссе и стал причиной ДТП
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    Легкомоторный самолет во Флориде приземлился на шоссе и стал причиной ДТП

    4:06  19 Октября 2017
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    Легкомоторный самолет во Флориде приземлился на шоссе и стал причиной ДТП

    Сент-Питерсберг (США), 19 октября. Во Флориде легкомоторный самолет, приземлившись  на шоссе, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает RT, во время необычного ДТП на 18 авеню, что на окраине Сент-Питерсберга, самолет протаранил два автомобиля. В результате пострадали пять человек, троим из которых понадобилась госпитализация.

    О причинах экстренной посадки пока не сообщаются, не месте аварии работают специалисты.

     

    Автор: Констатин Терехов
    #сша #дтп #сент-питерсберг
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