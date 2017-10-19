Легкомоторный самолет во Флориде приземлился на шоссе и стал причиной ДТП

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Сент-Питерсберг (США), 19 октября. Во Флориде легкомоторный самолет, приземлившись на шоссе, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает RT, во время необычного ДТП на 18 авеню, что на окраине Сент-Питерсберга, самолет протаранил два автомобиля. В результате пострадали пять человек, троим из которых понадобилась госпитализация.

О причинах экстренной посадки пока не сообщаются, не месте аварии работают специалисты.