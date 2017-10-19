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Обвинения президенту Бразилии не поддержала комиссия парламента
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    Обвинения президенту Бразилии не поддержала комиссия парламента

    3:49  19 Октября 2017
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    Обвинения президенту Бразилии не поддержала комиссия парламента

    Рио-де-Жанейро, 19 октября. Комиссия парламента Бразилии по конституции рекомендовала отказать Генпрокуратуре страны в предъявлении обвинений в организации преступного сообщества президенту Мишелу Темеру. Голосование парламентариев в прямом эфире транслировал телеканал Globo.

    Генеральная прокуратура подозревает президента Бразилии в организации преступного сообщества, которое получило около 587 млн реалов (188 млн долларов) в качестве взяток. На голосовании в парламентской комиссии по конституции против выдвижения Мишелу Темеру обвинений проголосовали 39 парламентариев, 26 членов комиссии согласились с доводами генеральной прокуратуры.  Решение комиссии носит рекомендательный характер, окончательно судьба обвинений решится на голосовании в парламенте.

    Напомним, Генпрокуратура Бразилии начала расследование в отношении Темера после того, как телеканал Globo опубликовал аудиозапись разговора главы государства с хозяином компании JBS Жоэсли Батистой. На ней Темер якобы требует от бизнесмена 630 тысяч долларов в качестве оплаты за молчание бывшему депутату Эдуарду Кунье.

    Напомним, ранее бразильские депутаты не разрешили верховному суду начать процесс против президента Мишела Темера.

    Автор: Виталий Малясев
    #коррупция #бразилия #темер #обвинения #взятки
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