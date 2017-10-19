Более 40 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах — СМИ

В Избранное

Вашингтон, 19 октября. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах обвиняют уже более 40 женщин. Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, в сексуальных домогательствах и изнасилованиях кинодеятеля обвиняют представительницы прекрасного пола самых разных возрастов и социальных статусов — от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров.

Как сообщают Известия, Харви Вайнштейн по-прежнему продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что имел интимные отношения с женщинами только по взаимному согласию.

Напомним, что ранее в связи с разразившимся скандалом продюсер был исключен из состава Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров США. Кроме того Вайнштейн оставил пост руководителя своей же компании.