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Более 40 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах — СМИ
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    Более 40 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах — СМИ

    3:45  19 Октября 2017
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    Более 40 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах — СМИ

    Вашингтон, 19 октября. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах обвиняют уже более 40 женщин. Об этом сообщает CNN.

    По данным телекомпании, в сексуальных домогательствах и изнасилованиях кинодеятеля обвиняют представительницы прекрасного пола самых разных возрастов и социальных статусов — от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров.

    Как сообщают Известия, Харви Вайнштейн по-прежнему продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что имел интимные отношения с женщинами только по взаимному согласию.

    Напомним, что ранее в связи с разразившимся скандалом продюсер был исключен из состава Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров США. Кроме того Вайнштейн оставил пост руководителя своей же компании.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сексуальный скандал #голливуд #харви вайнштейн
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