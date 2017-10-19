Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Из-за утечки угарного газа в школе в Майами пострадали 14 человек
Весь мир
Оппозиционные губернаторы в Венесуэле планируют обсудить план действий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оппозиционные губернаторы в Венесуэле планируют обсудить план действий

    3:31  19 Октября 2017
    41

    Оппозиционные губернаторы в Венесуэле планируют обсудить план действий

    Каракас, 19 октября. Пять губернаторов в Венесуэле, отказавшиеся приносить присягу перед национальным учредительным собранием, планируют провести встречу и обсудить дальнейшие шаги.

    Как передает РИА Новости, об этом местным СМИ заявил один из оппозиционеров - глава штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа. Губернатор уточнил, что к присяге руководителей регионов приводит законодательный совет того или иного штата.

    Как напоминает Газета.ru, накануне в Каракасе присягу перед национальным учредительным собранием принесли 18 глав штатов. Пять губернаторов, стоящих в рядах оппозиционной партии «Единство», отказались это делать.

    Предвидя подобный демарш, президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что избранные главы регионов не смогут приступить к исполнению своих обязанностей в случае отказа принесения присяги.

    Автор: Константин Терехов
    #николас мадуро #венесуэла #каракас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        80
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        52
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        97
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        807