Оппозиционные губернаторы в Венесуэле планируют обсудить план действий

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Каракас, 19 октября. Пять губернаторов в Венесуэле, отказавшиеся приносить присягу перед национальным учредительным собранием, планируют провести встречу и обсудить дальнейшие шаги.

Как передает РИА Новости, об этом местным СМИ заявил один из оппозиционеров - глава штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа. Губернатор уточнил, что к присяге руководителей регионов приводит законодательный совет того или иного штата.

Как напоминает Газета.ru, накануне в Каракасе присягу перед национальным учредительным собранием принесли 18 глав штатов. Пять губернаторов, стоящих в рядах оппозиционной партии «Единство», отказались это делать.

Предвидя подобный демарш, президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что избранные главы регионов не смогут приступить к исполнению своих обязанностей в случае отказа принесения присяги.