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Милонов хочет запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детсадах
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    Милонов хочет запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детсадах

    3:27  19 Октября 2017  /обновлено: 3:30  19 Октября 2017
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    Милонов хочет запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детсадах

    Москва, 19 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

    «Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника «Хэллоуин» в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения», – приводит газета «Известия» текст обращения Милонова к министру образования.

    Как заявил парламентарий, Хэллоуин является «неприемлемым» для детей праздников, так как они переодеваются в «вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть», а затем – «устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают». Милонов полагает, что как празднование, так и процесс подготовки к празднику может негативно сказаться на психике детей.

    Напомним, что Хэллоуин отмечается в ночь с 31 на 1 ноября. Активнее всего его празднуют в США и Канаде, однако в последнее время он стал достаточно популярным в Европе и России.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #милонов #праздник #школа #хэллоуин
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