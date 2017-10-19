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Трамп пожертвовал семье погибшего в Афганистане военного $25 тыс.
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    Трамп пожертвовал семье погибшего в Афганистане военного $25 тыс.

    3:23  19 Октября 2017
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    Трамп пожертвовал семье погибшего в Афганистане военного $25 тыс.

    Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп пожертвовал семье погибшего летом в Афганистане военного 25 тысяч долларов после обвинений СМИ в нарушении обещания. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Линдси.

    Дональд Трамп выписал чек семье 22-летнего военнослужащего, который погиб в Афганистане в июне. Ранее отец военного рассказал СМИ, что глава Белого дома еще в июне пообещал ему деньги, но так и не выслал их.

    Напомним, накануне СМИ сообщили об уменьшении состояния Дональда Трампа на 600 млн долларов за год. В новом рейтинге богатейших людей Соединенных Штатов президент США занимает 248-е место, опустившись за год сразу на 92 позиции. Состояние Трампа оценивается в 3,1 млрд долларов, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп
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