Трамп пожертвовал семье погибшего в Афганистане военного $25 тыс.

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Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп пожертвовал семье погибшего летом в Афганистане военного 25 тысяч долларов после обвинений СМИ в нарушении обещания. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Линдси.

Дональд Трамп выписал чек семье 22-летнего военнослужащего, который погиб в Афганистане в июне. Ранее отец военного рассказал СМИ, что глава Белого дома еще в июне пообещал ему деньги, но так и не выслал их.

Напомним, накануне СМИ сообщили об уменьшении состояния Дональда Трампа на 600 млн долларов за год. В новом рейтинге богатейших людей Соединенных Штатов президент США занимает 248-е место, опустившись за год сразу на 92 позиции. Состояние Трампа оценивается в 3,1 млрд долларов, сообщает Газета.ru.