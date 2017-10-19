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Предполагаемую картину Сальвадора Дали изъяли у контрабандистов в Бейруте
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    Предполагаемую картину Сальвадора Дали изъяли у контрабандистов в Бейруте

    3:18  19 Октября 2017
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    Предполагаемую картину Сальвадора Дали изъяли у контрабандистов в Бейруте

    Бейрут, 19 октября. Полиция Ливана в ходе проведенной спецоперации изъяла у контрабандистов портрет «Миссис Ривз», который предположительно написал Сальвадор Дали.

    Как сообщают Известия, полотно, похищенное из частной коллекции в одном из соседних с Ливаном государств, было изъято у двух мужчин – подданного Ливана и гражданина Сирии.

    По мнению экспертов, которые должны дать ответ о подлинности картины, художник-сюрреалист Сальвадор Дали написал портрет в 1954 году. Стоимость полотна может достигать нескольких миллионов долларов.

    Автор: Константин Терехов
    #ливан #контрабандисты #сальвадор дали
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