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Весь мир
Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ
Весь мир
Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ
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    Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ

    3:06  19 Октября 2017
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    Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ

    Вашингтон, 19 октября. Во время президентской гонки в США компании Facebook и Google поддерживали размещение направленной против мигрантов и мусульман рекламы в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

    Компании поддержали рекламную компанию организацию Secure America Now («Обезопасим Америку сейчас»), которая размещала в социальных сетях сообщения и видеозаписи, направленные против разрешения на свободный въезд в США мусульман. Также Secure America Now выступала против кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    По данным издания, организация распространяла информацию, в которой говорилось об опасности распространения норм шариата, а демократы сравнивались с террористами. На рекламную компанию Secure America Now потратила «миллионы долларов», основной целевой аудиторией организации было население «колеблющихся штатов».

    Представители Google и Facebook тесно сотрудничали с сотрудниками размещавшей ролики организации, сообщает Bloomberg. Сотрудники Google встречались с представителями Secure America Now в июне 2016 года. На встрече обсуждались вопросы лучшего взаимодействия с целевой аудиторией консервативной организации. В Facebook воспользовались одним из рекламных видео Secure America Now для тестирования нового формата отображения видеозаписей.

    Автор: Виталий Малясев
    #выборы #сша #google #facebook
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