Поверенного в делах США вызвали в МИД Венгрии после слов о работе СМИ в стране
Будапешт, 19 октября. Поверенного в делах США в Венгрии Дэвида Костеланчика вызвали в министерство иностранных дел страны после его слов о работе СМИ.
Так, во внешнеполитическом ведомстве остались недовольны высказыванием Костеланчика о том, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены фактом того, что в венгерских изданиях крайней мало независимых публикаций и их число постоянно сокращается.
Кроме того Дэвид Костеланчик выступая на мероприятии, организованном Венгерской ассоциации журналистов, сделал заявления по поводу того, что Вашингтон волнует государственное финансирование рекламы в ряде СМИ.
В конце выступления поверенный в делах США в Венгрии также озвучил предположения Соединенных Штатов о том, что в отрасли увеличивается контроль сторонников венгерского премьера над изданиями.
«Такие заявления могут быть приравнены к вмешательству в парламентские выборы в стране, проведение которых планируется в следующем году, и подрывают взаимное доверие», — цитирует РИА Новости госсекретаря МИД Венгрии Мадьяр Левенте.