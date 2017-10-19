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Поверенного в делах США вызвали в МИД Венгрии после слов о работе СМИ в стране
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    Поверенного в делах США вызвали в МИД Венгрии после слов о работе СМИ в стране

    3:04  19 Октября 2017
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    Поверенного в делах США вызвали в МИД Венгрии после слов о работе СМИ в стране

    Будапешт, 19 октября. Поверенного в делах США в Венгрии Дэвида Костеланчика вызвали в министерство иностранных дел страны после его слов о работе СМИ.

    Так, во внешнеполитическом ведомстве остались недовольны высказыванием Костеланчика о том, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены фактом того, что в венгерских изданиях крайней мало независимых публикаций и их число постоянно сокращается.

    Кроме того Дэвид Костеланчик выступая на мероприятии, организованном Венгерской ассоциации журналистов, сделал заявления по поводу того, что Вашингтон волнует государственное финансирование рекламы в ряде СМИ.

    В конце выступления поверенный в делах США в Венгрии также озвучил предположения Соединенных Штатов о том, что в отрасли увеличивается контроль сторонников венгерского премьера над изданиями.

    «Такие заявления могут быть приравнены к вмешательству в парламентские выборы в стране, проведение которых планируется в следующем году, и подрывают взаимное доверие», — цитирует РИА Новости госсекретаря МИД Венгрии Мадьяр Левенте.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #венгрия
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