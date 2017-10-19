Поверенного в делах США вызвали в МИД Венгрии после слов о работе СМИ в стране

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Будапешт, 19 октября. Поверенного в делах США в Венгрии Дэвида Костеланчика вызвали в министерство иностранных дел страны после его слов о работе СМИ.

Так, во внешнеполитическом ведомстве остались недовольны высказыванием Костеланчика о том, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены фактом того, что в венгерских изданиях крайней мало независимых публикаций и их число постоянно сокращается.

Кроме того Дэвид Костеланчик выступая на мероприятии, организованном Венгерской ассоциации журналистов, сделал заявления по поводу того, что Вашингтон волнует государственное финансирование рекламы в ряде СМИ.

В конце выступления поверенный в делах США в Венгрии также озвучил предположения Соединенных Штатов о том, что в отрасли увеличивается контроль сторонников венгерского премьера над изданиями.