Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ
Общество
Большинство россиян выступило против выплат любых компенсаций Украине за Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство россиян выступило против выплат любых компенсаций Украине за Крым

    3:03  19 Октября 2017
    39

    Большинство россиян выступило против выплат любых компенсаций Украине за Крым

    Москва, 19 октября. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян выступило категорически против выплат компенсации Украине за присоединение Крыма.

    Данные опроса свидетельствуют о том, что более 90% опрошенных заявили, что Украине не следует выплачивать компенсацию за Крым. Идея выплаты компенсации нашла поддержку лишь у 6 процентов опрошенных.

    Из тех, кто выступил против выплаты компенсации Киеву, около половины обосновали свою позицию тем, что Крым исторически принадлежал России. Еще 15% задали вопрос «А за что выплачивать?», пишет RT.

    Напомним, что 10 октября президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором назвал выход Крыма из состава Украины «завершенным делом» и предложил России компенсировать Украине утрату полуострова.

     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #крым #вциом #компенсация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        45
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        52
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        69
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        730