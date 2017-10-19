Большинство россиян выступило против выплат любых компенсаций Украине за Крым

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Москва, 19 октября. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян выступило категорически против выплат компенсации Украине за присоединение Крыма.

Данные опроса свидетельствуют о том, что более 90% опрошенных заявили, что Украине не следует выплачивать компенсацию за Крым. Идея выплаты компенсации нашла поддержку лишь у 6 процентов опрошенных.

Из тех, кто выступил против выплаты компенсации Киеву, около половины обосновали свою позицию тем, что Крым исторически принадлежал России. Еще 15% задали вопрос «А за что выплачивать?», пишет RT.

Напомним, что 10 октября президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором назвал выход Крыма из состава Украины «завершенным делом» и предложил России компенсировать Украине утрату полуострова.