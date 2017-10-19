Большинство россиян выступило против выплат любых компенсаций Украине за Крым
Москва, 19 октября. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян выступило категорически против выплат компенсации Украине за присоединение Крыма.
Данные опроса свидетельствуют о том, что более 90% опрошенных заявили, что Украине не следует выплачивать компенсацию за Крым. Идея выплаты компенсации нашла поддержку лишь у 6 процентов опрошенных.
Из тех, кто выступил против выплаты компенсации Киеву, около половины обосновали свою позицию тем, что Крым исторически принадлежал России. Еще 15% задали вопрос «А за что выплачивать?», пишет RT.
Напомним, что 10 октября президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором назвал выход Крыма из состава Украины «завершенным делом» и предложил России компенсировать Украине утрату полуострова.