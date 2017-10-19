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Украина
В Киеве объяснили отказ президента встретиться с представителями протестующих
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    В Киеве объяснили отказ президента встретиться с представителями протестующих

    2:45  19 Октября 2017
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    В Киеве объяснили отказ президента встретиться с представителями протестующих

    Киев, 19 октября. Президент Украины Петр Порошенко был готов встретиться лишь с тремя депутатами, которые представляют интересы участников акции протеста у здания Верховной Рады, встречу с остальными он счел неприемлемой. Об этом сообщил журналистам председатель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов.

    Герасимов заявил, что к президенту с просьбой о встрече обратился нардеп от БПП Мустафа Найем, и Порошенко ответил на просьбу согласием. Но на встречу парламентарий пришел не один, с нардепом явились «другие люди, которые бросали шашки и прорывали границу». Среди людей, из-за которых президент не явился на встречу, Герасимов назвал нардепов Юрия Деревянко и Юрия Левченко.

    Напомним, ранее Мустафа Найем заявил, что Петр Порошенко отказался встретиться с участниками акции «Большая политическая реформа». Свой отказ президент Украины объяснил нежеланием встречаться с частью явившейся на встречу делегации.

    Автор: Виталий Малясев
    #киев #украина #порошенко #рада #протесты
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