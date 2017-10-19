Писатель Сергей Минаев сообщил о работе над вторым сезоном «Спящих»

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Москва, 19 октября. Второй сезон российского сериала «Спящие» уже находится в разработке. Об этом рассказал российский писатель и сценарист Сергей Минаев.

По его словам, продолжение сериала сейчас находится в начальной разработке. Минаев отметил, что считает «Спящих» самой обсуждаемой премьерой года.

«Не ожидал, что будет такой хайп, понимал, что будет острое обсуждение, но не настолько. Многие увидели себя в этом сериале и стали писать, как это плохо», — сказал Минаев RT.

Он отметил, что сцены и ситуации, показанные в фильме, были взяты им из жизни, происходящего на улицах и общения в социальных сетях.

«Сейчас началась работа над продолжением. Телеканал заказал второй сезон», — подтвердил писатель.

Напомним, что сюжет сериала разворачивается вокруг противостояния российских и американских спецслужб.