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Писатель Сергей Минаев сообщил о работе над вторым сезоном «Спящих»
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    Писатель Сергей Минаев сообщил о работе над вторым сезоном «Спящих»

    2:34  19 Октября 2017
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    Писатель Сергей Минаев сообщил о работе над вторым сезоном «Спящих»

    Москва, 19 октября. Второй сезон российского сериала «Спящие» уже находится в разработке. Об этом рассказал российский писатель и сценарист Сергей Минаев.

    По его словам, продолжение сериала сейчас находится в начальной разработке. Минаев отметил, что считает «Спящих» самой обсуждаемой премьерой года.

    «Не ожидал, что будет такой хайп, понимал, что будет острое обсуждение, но не настолько. Многие увидели себя в этом сериале и стали писать, как это плохо», — сказал Минаев RT.

    Он отметил, что сцены и ситуации, показанные в фильме, были взяты им из жизни, происходящего на улицах и общения в социальных сетях.

    «Сейчас началась работа над продолжением. Телеканал заказал второй сезон», — подтвердил писатель.

    Напомним, что сюжет сериала разворачивается вокруг противостояния российских и американских спецслужб.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сериал #минаев #сезон #спящие
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