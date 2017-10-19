Первая леди Зимбабве подала в суд на ювелира из-за кольца с бриллиантом

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Хараре, 19 октября. Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе через суд потребовала 1,23 млн долларов у ливанского ювелира, который не отдал ей кольцо с брилиантом, сообщает Herald.

Супруга президента Зимбабве обратилась к ювелиру из Ливана Джамалю Джозефу Ахмеду в апреле 2015 года с заказом на изготовление кольца с бриллиантом весом 100 карат. В качестве предоплаты она внесла полную стоимость украшения - 1,35 млн долларов. Кольцо должно было стать подарком на годовщину свадьбы.

В качестве исполнения заказа ювелир предложил Мугабе кольцо стоимостью 30 долларов, на что первая леди Зимбабве ответила отказом. Тогда Джамаль Джозеф Ахмед согласился вернуть предоплату, но отдал лишь 120 тысяч долларов. Чтобы получить оставшуюся часть предоплаты Грейс Мугабе обратилась в суд.

Издание сообщает, что в качестве оплаты по иску Грейс Мугабе рассчитывает получить доли в трех предприятиях ювелира и его недвижимость на территории Зимбабве.