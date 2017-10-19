Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

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Москва, 19 октября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал планы телеведущей Ксении Собчак поучаствовать в предвыборной гонке в 2018 году. Политик призвал Собчак не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — заявил Зюганов в интервью РИА Новости.

Зюганов рассказал, что в его книге «Отчет пошел», вышедшей ранее, он приводит «высказывания самых злобных русофобов», в том числе цитату Собчак, назвавшую, по его словам, россиян «генетическим отребьем».

«Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — отметил Зюганов.



В среду Собчак объявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году. В своем видеообращении она назвала себя «кандидатом против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

Позднее телеведущая заявила, что уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах.