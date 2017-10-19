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Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище
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    Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

    2:15  19 Октября 2017
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    Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

    Москва, 19 октября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал планы телеведущей Ксении Собчак поучаствовать в предвыборной гонке в 2018 году. Политик призвал Собчак не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

    «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — заявил Зюганов в интервью РИА Новости.

    Зюганов рассказал, что в его книге «Отчет пошел», вышедшей ранее, он приводит «высказывания самых злобных русофобов», в том числе цитату Собчак, назвавшую, по его словам, россиян «генетическим отребьем». 

    «Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — отметил Зюганов.
     

    Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

    В среду Собчак объявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году. В своем видеообращении она назвала себя «кандидатом против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

    Позднее телеведущая заявила, что уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах.

    Автор: Олеся Волкова
    #выборы #собчак #зюганов
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