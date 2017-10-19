Водитель внедорожника, въехавшего в толпу в Харькове, ранее нарушал ПДД – МВД Украины

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Харьков, 19 октября. Водитель внедорожника Lexus, который врезался в толпу пешеходов в Харькове, ранее был замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его данным, данный автомобиль Lexus RX350 в прошлом году проехал на красный сигнал светофора. Геращенко добавил, что у правоохранителей есть видео нарушения ПДД.

Так сообщается, что за рулем иномарки могла быть девушка-«мажор» 1997 года рождения, пишет газета «Известия». Эта информация сейчас проверяется. Некоторые украинские издания утверждают, что машиной управляла приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена.

Напомним, что ДТП произошло 18 октября в 20:45. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей, стоявших на пешеходном переходе. Шесть человек погибли, еще пятеро были госпитализированы. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.