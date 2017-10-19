Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай

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Вашингтон, 19 октября. Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай для гостей. Об этом сообщил в своей книге британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Брэнсон пишет, что однажды президент заметил его взгляд, упавший на одну из кнопок на столе Обамы, выкрашенную в красный цвет, сообщают «Известия».

«Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — пояснил Обама бизнесмену.

Отметим, в начале сентября был опубликован текст письма, которое Обама написал своему преемнику Дональду Трампу перед инаугурацией.