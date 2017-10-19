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Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай
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    Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай

    1:56  19 Октября 2017
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    Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай

    Вашингтон, 19 октября. Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай для гостей. Об этом сообщил в своей книге британский миллиардер Ричард Брэнсон.

    Брэнсон пишет, что однажды президент заметил его взгляд, упавший на одну из кнопок на столе Обамы, выкрашенную в красный цвет, сообщают «Известия».

    «Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — пояснил Обама бизнесмену.

    Обама использовал красную кнопку в Белом доме, чтобы заказывать чай

    Отметим, в начале сентября был опубликован текст письма, которое Обама написал своему преемнику Дональду Трампу перед инаугурацией.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #обама #трамп
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