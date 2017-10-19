Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ
Оттава, 19 октября. Принятый канадскими властями аналог «Закона Магнитского» является иррациональным и противоречащим здравому смыслу, заявили в посольстве РФ в Канаде.
«В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию», – гласит заявление посольства.
Предположительно, под «беглым мошенником» имеется в виду основателя Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно признанный виновным в России по делу о налоговых махинациях.
Напомним, что принятый канадскими властями закон позволяет вводить санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека. Документ позволит канадскому правительству конфисковать имущество и активы иностранных граждан, подозреваемых в причастности к нарушению прав человека.
In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters.— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) October 18, 2017