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Политика
Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ
Политика
Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ
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    Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

    1:39  19 Октября 2017
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    Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

    Оттава, 19 октября. Принятый канадскими властями аналог «Закона Магнитского» является иррациональным и противоречащим здравому смыслу, заявили в посольстве РФ в Канаде.

    «В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию», – гласит заявление посольства.

    Предположительно, под «беглым мошенником» имеется в виду основателя Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно признанный виновным в России по делу о налоговых махинациях.

    Напомним, что принятый канадскими властями закон позволяет вводить санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека. Документ позволит канадскому правительству конфисковать имущество и активы иностранных граждан, подозреваемых в причастности к нарушению прав человека.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #канада #закон магнитского
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