Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

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Оттава, 19 октября. Принятый канадскими властями аналог «Закона Магнитского» является иррациональным и противоречащим здравому смыслу, заявили в посольстве РФ в Канаде.

«В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию», – гласит заявление посольства.

Предположительно, под «беглым мошенником» имеется в виду основателя Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно признанный виновным в России по делу о налоговых махинациях.

Напомним, что принятый канадскими властями закон позволяет вводить санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека. Документ позволит канадскому правительству конфисковать имущество и активы иностранных граждан, подозреваемых в причастности к нарушению прав человека.