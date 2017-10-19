Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Google и Facebook поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях — СМИ
Экономика
Евразийский экономический форум в Вероне откроют приветствием Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Евразийский экономический форум в Вероне откроют приветствием Путина

    2:00  19 Октября 2017
    48

    Евразийский экономический форум в Вероне откроют приветствием Путина

    Верона, 19 октября. Х Евразийский экономический форум, который собирает политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии и многих других стран, открывается в четверг в Вероне. 

    Ожидается, что послание участникам форума направит президент России Владимир Путин. Одним из ключевых мероприятий форума станет специальная сессия «Новые перспективы евразийского сотрудничества». Здесь впервые публично выступят новые акционеры крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» — глава Glencore Айван Глазенберг и исполнительный директор китайской China Energy Company Limited (CEFC) Ли Юнг. 

    «Форум остается важной площадкой для диалога между лидерами на всем пространстве Большой Евразии и является единственной в Евросоюзе масштабной площадкой для обсуждения экономической проблематики», — цитирует ТАСС главу ассоциации «Познаем Евразию», председателя Совета директоров банка «Банк Интеза» Антонио Фаллико.

    В 2017 году ожидается участие в форуме беспрецедентного числа предпринимателей от более чем тысячи компаний.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #италия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        45
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        52
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        68
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        726