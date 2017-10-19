Евразийский экономический форум в Вероне откроют приветствием Путина

В Избранное

Верона, 19 октября. Х Евразийский экономический форум, который собирает политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии и многих других стран, открывается в четверг в Вероне.

Ожидается, что послание участникам форума направит президент России Владимир Путин. Одним из ключевых мероприятий форума станет специальная сессия «Новые перспективы евразийского сотрудничества». Здесь впервые публично выступят новые акционеры крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» — глава Glencore Айван Глазенберг и исполнительный директор китайской China Energy Company Limited (CEFC) Ли Юнг.

«Форум остается важной площадкой для диалога между лидерами на всем пространстве Большой Евразии и является единственной в Евросоюзе масштабной площадкой для обсуждения экономической проблематики», — цитирует ТАСС главу ассоциации «Познаем Евразию», председателя Совета директоров банка «Банк Интеза» Антонио Фаллико.

В 2017 году ожидается участие в форуме беспрецедентного числа предпринимателей от более чем тысячи компаний.