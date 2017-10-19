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Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости
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    Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

    1:26  19 Октября 2017
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    Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

    Мадрид, 19 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в четверг до 10.00 по местному времени (11.00 мск) должен дать ответ председателю правительства Испании Мариано Рахою, была ли провозглашена независимость региона.

    Если до указанного времени ответа от главы автономии не последует или же он будет нечетким, Мадрид обещает задействовать 155-ю статью конституции Испании. Это позволяет правительству страны ограничить самоуправление Каталонии.

    Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

    1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства: 90,18% проголосовавших высказались за независимость. Мадрид отказался признать итоги референдума, назвав его незаконным. 

    Ранее в среду сообщалось, что власти Каталонии готовы объявить о независимости, если Мадрид применит 155-ю статью конституции. На прошлой неделе Пучдемон заявлял, что его правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме.

    Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

    Автор: Олеся Волкова
    #каталония #испания #референдум #мадрид #барселона #пучдемон
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