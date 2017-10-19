Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ
Политика
Власти Канады ввели в действие собственный «Закон Магнитского»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Канады ввели в действие собственный «Закон Магнитского»

    1:18  19 Октября 2017
    34

    Власти Канады ввели в действие собственный «Закон Магнитского»

    Оттава, 19 октября. В Канаде вступил в силу закон, предусматривающий санкции против иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человек. Об этом сообщает пресс-служба канадского парламента.

    Закон был принят палатой общин, а затем – сенатом. После этого он получил формальную санкцию главы государства королевы Елизаветы II, после чего вступил в силу.  

    Принятый канадскими властями документ позволяет конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

    Как отметил директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко, если после принятия властями Канады данного закона последует расширение «черного списка» в отношении российских граждан, то Россия примет ответные меры, пишет РИА Новости.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #канада #закон магнитского #оттава
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        45
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        52
        За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

        За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

        0:30   19 Октября 2017
        141
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        35