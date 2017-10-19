Власти Канады ввели в действие собственный «Закон Магнитского»

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Оттава, 19 октября. В Канаде вступил в силу закон, предусматривающий санкции против иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человек. Об этом сообщает пресс-служба канадского парламента.

Закон был принят палатой общин, а затем – сенатом. После этого он получил формальную санкцию главы государства королевы Елизаветы II, после чего вступил в силу.

Принятый канадскими властями документ позволяет конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Как отметил директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко, если после принятия властями Канады данного закона последует расширение «черного списка» в отношении российских граждан, то Россия примет ответные меры, пишет РИА Новости.