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Мэй обещает гражданам ЕС сделать получение статуса в Британии максимально легким
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    Мэй обещает гражданам ЕС сделать получение статуса в Британии максимально легким

    1:13  19 Октября 2017
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    Мэй обещает гражданам ЕС сделать получение статуса в Британии максимально легким

    Лондон, 19 октября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится с открытым письмом к европейским гражданам, пообещав обеспечить им максимально легкое получение права на жизнь и работу в Великобритании после Brexit.

    В сообщении канцелярии премьер-министра говорится, что Мэй пообещает упрощение процесса регистрации европейских граждан, желающих остаться в Великобритании. 

    «Тереза Мэй пообещает сегодня сделать как можно более простой процедуру получения европейскими гражданами постоянного статуса в Великобритании. Они будут приглашены к участию в новой группе пользователей, которая будет «встречаться на регулярной основе и отслеживать, что процесс прозрачный и отвечает потребностям граждан», — говорится в сообщении.

    Мэй обещает гражданам ЕС сделать получение статуса в Британии максимально легким

    Ожидается, сообщают РИА Новости, что текст письма будет опубликован на странице премьера в Facebook.

    Сообщается также, что в открытом письме к живущим в Великобритании гражданам ЕС премьер пообещает, что правительство и Брюссель находятся на расстоянии вытянутой руки от достижения соглашения о правах граждан.

    Автор: Олеся Волкова
    #великобритания #brexit #мэй
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