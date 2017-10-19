Пушков прокомментировал встречу Путина с президентом Хорватии

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Москва, 19 октября. Руководители отдельных стран Евросоюза активно проводят встречи с российским президентом Владимиром Путиным и развивают отношения с Россией, мало заботясь о «генеральной линии», проводимой Брюсселем. На этот факт обратил внимание председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пока в ЕС ждут от России «1-го шага к примирению», главы Хорватии, Финляндии, Франции, Венгрии встречаются с Путиным и развивают отношения», – написал он в своем Twitter.

Напомним, что в эту среду в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его хорватской коллеги Колинды Грабар-Китарович. В Кремле, за первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 63,9%. Таким образом, он составил 667,5 миллиона долларов. Кроме того, глава Хорватии пригласила Путина совершить официальный визит в ее страну в 2018 году.