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Пушков прокомментировал встречу Путина с президентом Хорватии
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    Пушков прокомментировал встречу Путина с президентом Хорватии

    1:08  19 Октября 2017
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    Пушков прокомментировал встречу Путина с президентом Хорватии

    Москва, 19 октября. Руководители отдельных стран Евросоюза активно проводят встречи с российским президентом Владимиром Путиным и развивают отношения с Россией, мало заботясь о «генеральной линии», проводимой Брюсселем. На этот факт обратил внимание председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.   

    «Пока в ЕС ждут от России «1-го шага к примирению», главы Хорватии, Финляндии, Франции, Венгрии встречаются с Путиным и развивают отношения», – написал он в своем Twitter.

    Напомним, что в эту среду в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его хорватской коллеги Колинды Грабар-Китарович. В Кремле, за первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 63,9%. Таким образом, он составил 667,5 миллиона долларов. Кроме того, глава Хорватии пригласила Путина совершить официальный визит в ее страну в 2018 году.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #пушков #ес #брюссель #хорватия
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