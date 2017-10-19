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Совбез ООН призвал власти Ирака и Курдистана воздержаться от насилия
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    Совбез ООН призвал власти Ирака и Курдистана воздержаться от насилия

    0:59  19 Октября 2017
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    Совбез ООН призвал власти Ирака и Курдистана воздержаться от насилия

    ООН, 19 октября. Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность «сообщениями о насилии в городе Киркук и окрестностях» и призвал власти Ирака и объявившего о независимости Курдистана к диалогу. 

    «Члены совета призвали все стороны воздержаться от угроз насилия и применения силы и в качестве пути к деэскалации начать конструктивный диалог и меры по сохранению единства Ирака, в то же время соблюдая конституцию Ирака», — говорится в заявлении Совбеза.

    Помимо этого члены Совбеза призвали стороны «оставаться сконцентрированными на усилиях по борьбе с ИГИЛ»1 («Исламское государство»1, террористическая группировка, запрещенная в РФ).

    Совбез ООН призвал власти Ирака и Курдистана воздержаться от насилия

    Ранее в среду Белый дом призвали Иракский Курдистан и официальный Багдад не допустить эскалации конфликта и сконцентрироваться на борьбе с террористами ИГ1.

    После проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября с новой силой разгорелся конфликт Багдада и курдской автономии. Иракские силовики начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук. Телеканал RT ранее проанализировал события, происходящие в Иракском Курдистане в последние дни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #иг #курды #ирак #исламскоегосударство #совбезоон #курдистан #киркук
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