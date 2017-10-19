Каталония готова объявить независимость, если Испания приостановит ее автономию

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Мадрид, 19 октября. Власти Каталонии объявят о независимости, если Мадрид применит 155-ю статью конституции, которая предполагает возможную приостановку автономного статуса региона.

Как сообщает El Mundo, генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль, заявила, что «если применится 155-я статья конституции, мы будем готовы выполнить мандат 1-O (о провозглашении независимости)».

Отмечается, что провозглашение во многом зависит от планов правительства Испании активировать 155-ю статью конституции страны, сообщает РИА Новости.

Признанный незаконным испанскими властями референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. Глава женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон должен до 10.00 четверга (11.00 мск) ответить на «простой вопрос» испанского премьера Мариано Рахоя, объявил ли он независимость автономного сообщества или нет.