Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в руководстве ЕС

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Стокгольм, 19 октября. Женщины в высшем руководстве ЕС становятся жертвами сексуальных домогательств. Об этом рассказала министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, сославшись на личный опыт.

По словам главы МИД Швеции, она стала жертвой сексуальных домогательств «на высшем политическом уровне».

«Я могу подтвердить, что это случается на высшем политическом уровне, я на себе это тоже испытала», — приводит ее слова газета «Известия».

Валльстрём рассказала, как во время одного из обедов с лидерами ЕС она неожиданно «почувствовала руку на своем бедре». После она покинула обед, а позже подняла этот вопрос в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Шведский министр отметила, что политики должны принять меры, чтобы не допускать подобных случаев в будущем.