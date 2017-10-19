За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

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Харьков, 19 октября. Водителем Lexus, который врезался в группу людей в Харькове, была 20-летняя студентка, дочь местного бизнесмена, сообщают местные СМИ.

По данным издания NewsRoom, стала известна личность водителя Lexus, протаранившего толпу пешеходов в Харькове, в результате чего шесть человек погибли. По предварительным данным, за рулем дорогого внедорожника сидела дочь харьковского бизнесмена Алена Зайцева.

По данным СМИ, отец девушки является президент ООО «Группа – Тайфун», а также председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет».

Сообщается, что Зайцева сейчас находится в полиции. Ранее было возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали подробности автокатастрофы. По их словам, на перекрестке столкнулись автомобиль Lexus RX 350, двигавшийся по Сумской в сторону театра, и Volkswagen Touareg, который ехал по Бурсацкому спуску. От удара первый из них отбросило в людей, стоявших на тротуаре.

Согласно последним данным, число жертв ДТП увеличилось до шести человек. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщала «Газета.ру».