Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ
Украина
За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

    0:30  19 Октября 2017
    141

    За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

    Харьков, 19 октября. Водителем Lexus, который врезался в группу людей в Харькове, была 20-летняя студентка, дочь местного бизнесмена, сообщают местные СМИ.

    По данным издания NewsRoom, стала известна личность водителя Lexus, протаранившего толпу пешеходов в Харькове, в результате чего шесть человек погибли. По предварительным данным, за рулем дорогого внедорожника сидела дочь харьковского бизнесмена Алена Зайцева.

    По данным СМИ, отец девушки является президент ООО «Группа – Тайфун», а также председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет».

    Сообщается, что Зайцева сейчас находится в полиции. Ранее было возбуждено уголовное дело. 

    За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

    Очевидцы рассказали подробности автокатастрофы. По их словам, на перекрестке столкнулись автомобиль Lexus RX 350, двигавшийся по Сумской в сторону театра, и Volkswagen Touareg, который ехал по Бурсацкому спуску. От удара первый из них отбросило в людей, стоявших на тротуаре.

    Согласно последним данным, число жертв ДТП увеличилось до шести человек. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщала «Газета.ру»

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #дтп #харьков #происшествия #автокатастрофа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        45
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        52
        За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

        За рулем Lexus, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена

        0:30   19 Октября 2017
        141
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        35