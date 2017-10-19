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Убивший трех человек в Мэриленде стрелок открыл огонь в соседнем штате
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    Убивший трех человек в Мэриленде стрелок открыл огонь в соседнем штате

    0:12  19 Октября 2017
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    Убивший трех человек в Мэриленде стрелок открыл огонь в соседнем штате

    Вашингтон, 18 октября. Подозреваемый в убийстве трех человек в американском штате Мэриленд Ради Лабиб Принс открыл в среду огонь в городе Уилмингтон, находящемся в соседнем штате Делавэр.

    По данным американских СМИ, инцидент произошел на расстоянии около 90 км от города Эджвуд (штат Мэриленд), где в результате стрельбы в среду погибли три человека, еще двое получили серьезные ранения. 

    На данный момент не известно, есть ли пострадавшие в Делавэре. По данным полиции, в Уилмингтоне живут родственники Принса.

    Ранее сообщалось, что, по данным правоохранителей, стрельбу в Мэриленде открыл 37-летний афроамериканец. С места преступления он скрылся на автомобиле. Подозреваемый работал вместе с жертвами в одной компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц. 

    В аппарате шерифа Мэриленда призвали местных жителей не пытаться самостоятельно задержать нападавшего, так как он «вооружен и опасен», сообщает ТАСС.

    Поиски стрелка вместе с местными полицейскими ведут сотрудники ФБР, сообщала «Газета.ру». На данный момент инцидент не связывают с терроризмом.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #убийство #стрельба #преступление
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