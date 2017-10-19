ЦСКА уступил «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

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Москва, 19 октября. Московский ЦСКА уступил швейцарскому «Базелю» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игру судил нидерландский арбитр Сандер ван Рукел.

ЦСКА продемонстрировал довольно инертную игру, не сумев реализовать ни одной атаки на ворота швейцарцев. Ошибка хозяев в середине тайма привела к тому, что на 29-й минуте Таулант Джека сумел открыть счет, обыграв Березуцкого и Акинфеева, пишет RT.

Второй тайм тоже не исправил положения «армейцев»: оборона ЦСКА не справилась во второй раз, позволив Димитри Оберлину на последней минуте игры удвоить счет «Базеля».

Итоговый счет матча – 2:0. Это означает, что ЦСКА не выходит в 1/8 финала, однако у команды еще есть шанс сыграть в Лиге Европы.