Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Убивший трех человек в Мэриленде стрелок открыл огонь в соседнем штате
Спорт
ЦСКА уступил «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦСКА уступил «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

    0:06  19 Октября 2017
    37

    ЦСКА уступил «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

    Москва, 19 октября. Московский ЦСКА уступил швейцарскому «Базелю» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игру судил нидерландский арбитр Сандер ван Рукел.

    ЦСКА продемонстрировал довольно инертную игру, не сумев реализовать ни одной атаки на ворота швейцарцев. Ошибка хозяев в середине тайма привела к тому, что на 29-й минуте Таулант Джека сумел открыть счет, обыграв Березуцкого и Акинфеева, пишет RT.

    Второй тайм тоже не исправил положения «армейцев»: оборона ЦСКА не справилась во второй раз, позволив Димитри Оберлину на последней минуте игры удвоить счет «Базеля».

    Итоговый счет матча – 2:0. Это означает, что ЦСКА не выходит в 1/8 финала, однако у команды еще есть шанс сыграть в Лиге Европы.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #цска #базель #чемпионов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        2122
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        2236
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        1102
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2928