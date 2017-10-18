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Общество
Павленскому с женой предъявили обвинение в поджоге Банка Франции
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    Павленскому с женой предъявили обвинение в поджоге Банка Франции

    23:59  18 Октября 2017
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    Павленскому с женой предъявили обвинение в поджоге Банка Франции

    Париж, 18 октября. Французская прокуратура предъявила обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его гражданской жене Оксане Шалыгиной в преднамеренном поджоге здания Центрального банка Франции.

    Как сообщает агентство AFP,  во вторник Павленский был освобожден после осмотра психиатрами, работающими во французской полиции.

    Отметим, что Павленского могут лишить статуса беженца, если ущерб от его акции окажется существенным и он будет осужден на срок более 10 лет. 

    В минувший понедельник скандальный «художник» поджег вход в отделение Центрального банка Франции. Согласно французскому законодательству, преднамеренный поджог, наносящий ущерб имуществу или угрожающий жизни людей, наказывается десятью годами лишения свободы и штрафом в размере до 150 тыс евро.

    Павленский, Шалыгина и их двое детей получили политическое убежище во Франции в мае 2017 года, сообщала «Газета.ру».

    В России в июне 2016 года он был оштрафован на 500 тыс. рублей за поджог двери в штаб-квартиру Федеральной службы безопасности России в центре Москвы. Ранее он также неоднократно привлекал внимание общественности. В частности, в 2013 году он прибил свои половые органы к брусчатке Красной площади. 

    Автор: Олеся Волкова
    #франция #павленский
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